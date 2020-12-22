قادمين من إثيوبيا.. إسرائيل تستقبل 219 مهاجرًا من يهود الفلاشا

أكدت القناة السابعة العبرية، أن 219 مهاجرًا يهوديًا من إثيوبيا، وصلوا اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، عبر رحلة جوية هبطت في مطار بن جوريون بتل أبيب.
وأوضحت القناة، أن المهاجرين سيدخلون في الحجر الصحي، وفقًا للإجراءات الخاصة بوصول المسافرين من جميع أنحاء العالم.
يُشار إلى أن هذه هي الرحلة الثالثة التي تأتي كجزء من عملية تسعى إسرائيل من خلالها إلى جلب الآلاف من يهود الفلاشا في إثيوبيا.
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