معهد روبرت كوخ: ظهور السلالة الجديدة من كورونا في ألمانيا أمر محتمل

أفاد رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، اليوم الثلاثاء، بأنه من المحتمل أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس المعهد الألماني إن البيانات لم تؤكد وجوده بعد.

وأعلن معهد روبرت كوخ اليوم، الثلاثاء، رصد 19528 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى مليون و530180 حالة.

وأضاف المعهد أنه تم رصد 731 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27006 حالات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ألمانيا، تمديد حظر دخول القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا حتى 6 يناير المقبل، وذلك بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وكانت بريطانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، أسرع انتشارا من السابقة.

وأعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا أو فرض قيود على السفر إليها.

كما أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا هي 501.V2.