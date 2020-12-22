صحيفة أمريكية: لقاح سينوفاك الصينى أثبت فاعليته فى تجارب البرازيل

وأشارت الصحيفة، فى تقرير لها على موقعها الإليكترونى، إلى أن البرازيل هى الدولة الأولى التى تكمل تجارب المرحلة الثالثة للقاح "كورونافاك" الصينى، والذى تجرى تجاربه أيضًا فى إندونيسيا وتركيا، ونظرًا إلى أن انتشار الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير فى الصين، تعين على مطورى اللقاحات فى البلاد إجراء تجاربهم السريرية فى الخارج.
وصرح أشخاص شاركوا فى التجارب البرازيلية، التى اكتملت المرحلة الثالثة منها الأسبوع الماضى، للصحيفة بأن النتائج أظهرت أن "كورونافاك" فعال بنسبة تتجاوز 50%، وهو الحد الذى يعتبره العلماء على المستوى الدولى ضروريا لفعالية اللقاحات.
وقالت الصحيفة إن الأشخاص الذين لم تسمهم، رفضوا الإدلاء بأى معلومات أخرى، لكن العلماء الذين يراقبون عملية تطوير اللقاح يقولون إنهم يتوقعون أن يظهر فعالية مماثلة للقاحات كوفيد-19 الأخرى التى أثبتت التجارب فعاليتها بنسبة 95%.
وقال دومينجوس ألفيس، الأستاذ فى كلية ريبيراو بريتو الطبية فى ساو باولو والمتخصص فى تحليل البيانات الصحية: "يأمل الجميع فى نسبة فعالية أعلى من 90%"، مضيفًا "كانت نتائج المراحل الأولى من التجارب جيدة جدا".
ويستعد معهد بوتانتان البرازيلى، وهو مركز الأبحاث المدعوم من حكومة ولاية ساو باولو التى أجرت تجارب اللقاح، للإعلان عن نسبة فعاليته غدا الأربعاء، وقال المعهد إنه يعتبر أى معلومات خرجت فى هذا الوقت عن فعالية اللقاح "مجرد تكهنات".
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