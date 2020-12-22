الكاظمى يوجه بضبط الحدود العراقية السورية بالكامل

جدة - نرمين السيد - وجه مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، القوات المسلحة بضرورة ضبط الحدود العراقية السورية بالكامل، بحسب ما أعلنه اللواء تحسين الخفاجى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق.





وأوضح الخفاجى، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، "أن الحدود العراقية السورية وهى 610 كليومترات أؤمن أغلبها، كما أن هناك عملًا كبيرًا من قبل وزارتى الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبى، فضلًا عن وجود معدات كاملة مقدمة من وزارة الموارد المائية لحفر خندق، وهو فى مراحله الأخيرة، وكذلك وضع سداد ترابية، وسياج PRC".

وأفاد بأن قوات التحالف الدولى تسهم فى عملية إمداد الكثير من المعدات التى ستوضع على الحدود، كما أن قيادة العمليات المشتركة والتحالف يعملان على نصب أبراج ذات قيمة مادية وعملية كبرى جدًا، فيها أجهزة ومعدات حديثة تحتوى على إمكانيات وقدرات تمكننا من السيطرة على الكثير من الأعمال التى يقوم بها الإرهابيون.