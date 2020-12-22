1.226 إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، أن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس بلغ 195 ألفًا و878 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 642 وفاة، منوهة بأنه تم إجراء 140 ألفًا و51 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.

وأشارت إلى شفاء 1611 حالة جديدة لمصابى الفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون إجمالى عدد المتعافين 171 ألفًا و451 متعافى.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لذوى المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعى ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.