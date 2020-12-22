قرارات سعودية حاسمة.. صندوق الثروة العملاق يعيد تشكيل إدارته العليا

أجرى صندوق الثروة السيادي السعودي العملاق تعديل على بعض المناصب القيادية بين صفوف إدراته العليا، حيث تم تعيين رئيس مكتب إدارة الديون في المملكة كرئيس لقسم تمويل الشركات، كما وجرى تعيين سيدة كمستشارة لمحافظ الصندوق، وفق ما أوردت شبكة بلومبيرج الأمريكية.
وأفادت بلومبيرج، بأن الصندوق السيادي العامل على تشغيل الاستثمارات العامة، والذي تبلغ قيمته 360 مليار دولار قد عين، فهد السيف ، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في البلاد ومستشار وزير المالية، كرئيس لتمويل الشركات وعضوًا في لجنة إدارته.
يأتي تعيين السيف في الوقت الذي يستعد فيه الصندوق والشركات التابعة له لزيادة الإنفاق المحلي بشكل كبير.
والصندوق حاليا بصدد جمع قرض بقيمة 7 مليار دولار.
وصندوق الثروة هو الرافعة الرئيسية لجهود المملكة لإنعاش النمو، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبعد تسليم 40 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام لشراء أسهم عالمية، يخطط صندوق الاستثمارات العامة لضخ نفس المبلغ في الاقتصاد المحلي العام المقبل ومرة أخرى في عام 2022.
وكجزء من التغييرات التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء ، ستصبح رانيا نشار - أول امرأة تقود مجموعة مصرفية في المملكة العربية السعودية كرئيس تنفيذي لشركة سامبا المالية - مستشارة أولى لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.
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