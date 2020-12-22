اليونان تعترض مقاتلتين تركيتين اخترقتا مجالها الجوي

أعلنت أثينا، اليوم الثلاثاء، اعتراضها مقاتلتين تركيتين من طراز "إف 16" دخلتا الأجواء اليونانية، أمس الاثنين.
ووفقا لوسائل الإعلام اليونانية، قالت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، اليوم الثلاثاء، إن طائرتين مقاتلتين تركيتين من طراز "إف-16" دخلتا يوم الاثنين منطقة معلومات الطيران في أثينا دون تقديم خطة طيران وحلقتا فوق جزيرتي "أوينوزس"و "باناجيا" في شرق بحر إيجه.
ودخلت الطائرات المجال الجوي اليوناني بعد الساعة 7 مساء بقليل، وحلقت فوق الجزيرتين اليونانيتين على ارتفاع 24000 قدم.
وقالت هيئة الأركان العامة للدفاع اليوناني إنه في جميع الحالات، تم التعرف على الطائرات العسكرية التركية واعتراضها من قبل الطائرات المقاتلة اليونانية وفقًا لقواعد الاشتباك الدولية.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام يونانية تفاصيل عملية التجسس الخطيرة، وبطلها سكرتير القنصلية التركية في جزيرة رودس حيث كان يتجسس على البحرية اليونانية وجمع معلومات عسكرية عن الجيش، وفقا لصحيفة "جريك سيتي تايمز" المحلية.
وبحسب الصحيفة فإن سكرتير القنصلية التركية هو مسلم يوناني الأصل يبلغ 35 عاما، بينما يعمل الآخر طاهيا على متن سفينة سياحية تدعى "ستافروس".
وذكرت أن المسؤول بالقنصلية التركية صدر ضده أمر اعتقال بعد ظهور أدلة جديدة تثبت تورطه في عملية التجسس، رغم إنكاره الاتهامات الموجهة إليه.
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