فتح حساب الأهلي مباشر للأفراد 1442 خدمات الأهلي أونلاين للمواطن والمقيم

يتم بكل سهولة فتح حساب الأهلي مباشر للأفراد 1442 أيا كانت احتياجاتك سوف يوفرها لك البنك الأهلي ويقدم لك افضل الحلول حسب حاجتك وكل ذلك عبر الأنترنت حيث لا تحتاج الخروج من منزلك قام البنك الأهلي بتوفير طريقة جديدة سهلة وأمنة للعملاء الجداد الذين يريدون فتح حساب جارى في البنك الأهلي نظرا لتوفير جهد ووقت العميل وتحويل هذه العملية المجهدة إلى قنوات الإلكترونية

فتح حساب الأهلي مباشر للأفراد

يتم أولا الدخول عبر موقع البنك الأهلي الإلكتروني، من خلال هذه الموقع يمكنك بكل سهولة فتح حساب جارى يجب أولا لكى تقوم بفتح حساب التأكد من التسجيل في موقع ابشر، وأيضا يجب التأكد من العنوان الوطني أن يكون برقم هويتك وتكون سارية المفعول، وتعرف أيضا على شروط شراء منزل عن طريق البنك الأهلي.

فتح حساب في البنك الأهلي للمقيم

يشترط على المقيمين أن يكون متوفر لديهم بطاقة اقامة سارية المفعول، وأيضا يجب أولا التسجيل في منصة ابشر الإلكترونية

أولا الدخول على موقع الرسمي الخاص بالبنك الأهلي فتح حساب جارى.

وتسجيل الدخول في الموقع عن طريق اختيار الدخول السريع ثم اختيار الطريقة التي تناسبك من كل من (بطاقة من البنك الأهلي أو بطاقة الائتمان أو هاتف الأهلي المصرفي) وبعدها الضغط على كلمه الدخول.

ثم الاطلاع على شروط الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي.

ولكن يجب التسجيل في منصة ابشر لإكمال اجراءات فتح الحساب.

وبعد الانتهاء سوف تصل رسالة للمستخدم تخبره بأن تمت العملية بنجاح وان فتح الحساب في البنك سيكون قيد التنفيذ، ثم يحصل المستخدم على رقم طلبه لكى يراجع البنك أي استفسار.

تطبيق الأهلي موبيل

والآن وبكل سهولة قم بأجراء كل عملياتك المصرفية من أي مكان من خلال تحميل برنامج الأهلي موبيل على موبيلك بكل سهولة قم بتحميل الأهلي موبيل الآن من خلال نظام التشغيل المناسب لهاتفك.

حسابي في البنك الأهلي

الآن يمكنك بكل سهولة الدخول على حسابك من خلال تطبيق الأهلي موبيل والأهلي اون لاين بخطوات سهلة وبسيطة حيث يمكن أتمام عمليات سداد الفواتير الحكومية وأيضا أعادة شحن رصيد الهاتف وتنشيط ابشر وتنفيذ جميع عمليات البطاقة الائتمانية.