نظام نور برقم الهوية 1442 للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول

نظام نور برقم الهوية 1442 خدمة من الخدمات التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية في السنوات الماضية، وذلك من أجل إعلان نتائج الطلاب والتعرف على سجلات الطلاب، ومواظبتهم على الحضور، وسلوك الطالب في جميع المدارس الحكومية السعودية، ويمكن أن نُطلق على نظام نور أنه الحلقة التي تصل وزارة التعليم بالمعلمين، وبالطلاب في كل مكان، وبولي الأمر أيضًا، وذلك من خلال نظام نور ولي الأمر ويمكن الحصول على خدمة إعلان النتائج برقم الهوية من خلال الدخول إلى رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق أيضًا.

نظام نور برقم الهوية 1442

انتهت اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، ولذلك ينبغي أن يتم تفعيل حسابك في نظام نور برقم الهوية من أجل الاستلام عن النتائج للطلاب في جميع الصفوف التعليمية، بحسب تصريحات وزارة التعليم، وعن طريقة تسجيل الدخول إلى نظام نور للتعرف على النتائج فكل ما هو عليك اتباع التالي:

قم بزيارة موقع نظام نور الإلكتروني التعليمي.

أدخل رقم الهوية وكلمة المرور، ورقم التحقق أيضًا.

قم بالنقر على تبويب تسجيل الدخول.

ستجد خيارات متعددة، منها اختر التقارير حتى تحصل على فرصة الحصول على كشف الدرجات.

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحققخدمات نظام نور ولي الأمر

ومن خلال نظام نور لخدمات ولي الأمر، سيكون لدى ولي الأمر فرصة للتعرف على أداء الطالب بالتفصيل، دون الحاجة إلى زيارة أحد المؤسسات التعليمية أو المدرسة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أن الخدمة تتيح تسجيل الطلاب في رياض الأطفال وفي المرحلة التعليمية الأولى، دون الحاجة إلى التوجه للمدرسة.

طريقة التسجيل في نظام نور

ويمكن التسجيل في نظام نور ولي الأمر من خلال اتباع الخطوات التالية:

ستقوم بدخول موقع نور التعليمي، ومنه اختر تبويب التسجيل لولي الأمر.

قم بإدخال البيانات، وبعدها قم بالنقر على تبويب التالي، حتى تستكمل البيانات التالية منها رقم الهوية.

وبعدها قم بالنقر على تبويب تدقيق، وأدخل رقم الجوال، ثم حفظ.

عليك الآن النقر على تبويب تسجيل طالب جديد، وقم بإدخال بيانات هذا الطالب.

ثم عقب الانتهاء يتعين عليك الموافقة على الشروط والأحكام ثم بعدها يحق لك استخدام نظام نور برقم الهوية 1442 سواء في معرفة نتائج الطلاب، أو التعرف على التقارير الشهرية.