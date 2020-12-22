اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل من البنك الاهلى السعودي

اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب، والذي يقدمه البنك الاهلى السعودي وهو احد البنوك الهامة داخل المملكة العربية السعودية، ونجد دائما أن العديد من الأشخاص داخل الأراضي السعودية سواء مواطنين أو مقيمين يبحثون عن تمويل شخصي بدون تحويل راتب، حيث أن هناك شركات عديده ترفض تحويل راتب الموظفين لديها، ولهذا جاءت بعض البنوك لتقديم خدمة اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وفى يأتي البنك الاهلى في مقدمة هذه البنوك التي تقدم خدمة تمويل البنك الاهلى بدون تحويل راتب، وأيضا هناك خدمات اخرى يقدمها البنك ومنها حاسبة التمويل الشخصي البنك الاهلى، ومن خلال هذه الخدمة يمكن معرفة قيمة القرض والأقساط، وتستطيع عن طريق رقم البنك الاهلى للتمويل الشخصي التعرف على كل ما يخص هذا تمويل شخصي.

اسرع تمويل شخصي من البنك الاهلى

تأتي اهم مميزات تمويل شخصي إضافي من البنك الاهلى أنها لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وأيضا سهولة الحصول على تمويل بدون تحويل راتب بنك الاهلى، وهذا التمويل لا يشمل فقط المواطن السعودي ولكن أيضا يمكن أن يحصل عليه جميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وأيضا من ضمن التسهيلات التي يقدمها البنك الاهلى هو فترة سداد كبيره تصل إلى خمس سنوات، وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على شروط الحصول على اسرع تمويل شخصي المقدم من البنك الاهلى.

لابد أن يكون العميل أن يكون موظفا في القطاعات سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

أن يكون العميل يعمل في احد الشركات التي تقوم بتحويل الراتب.

العميل السعودي لا يقل راتبه عن 3000 ريال، وللعميل الأجنبي عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

أولا عليك ملئ نموذج تقديم الطلب من موقع البنك الاهلى الإلكتروني. العميل يجب أن يكون من العاملين في القطاعات الحكومية و الخاصة. الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 3.000 ريال للسعوديين، والمقيمين لا يقل عن 4.000 ريال. فترة العمل في الشركة لا تقل عن شهر للسعوديين وثلاثة أشهر للمقيمين. ألا يقل عمر العميل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 وقت سداد آخر قسط من اسرع تمويل شخصي.

شروط التمويل الشخصي من البنك الاهلىطريقة تقديم التمويل من البنك الاهلى