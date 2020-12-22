صلاح وليفربول.. تفاصيل الأزمة واحتماليات الرحيل

تصدر موضوع رحيل النجم المصري محمد صلاح عن فريقه ليفربول الإنجليزي عناوين الصحف الإنجليزية في الأيام الماضية، وتشعبت القضية بعد دخول عناصر جديدة، منها زميل سابق في المنتخب وتصريحات خبير إنجليزي، وصورة على مواقع التواصل.

بدأت الأزمة بتصريحات "نارية" من صلاح خلال مقابلة مع صحيفة "أس" الإسبانية، تحدث خلالها عن احتمالية انتقاله لقطبي إسبانيا، برشلونة وريال مدريد، ولم يتمسك بإجابته بالبقاء مع "الريدز".

وقال صلاح خلال المقابلة: "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة ناديين كبيرين. لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل. سؤال الانتقال إلى إسبانيا سؤال صعب. كل ما أستطيع قوله الآن هو أن كل الموضوع بيدي ليفربول".

واعتبر خبير كرة القدم الإسبانية ألفارو مونتيرو أن تصريحات صلاح "فتحت الباب لانتقال قريب إلى إسبانيا"، حسب ما أشار موقع سكاي سبورتس.

وقال مونتيرو: "نحن في إسبانيا حللنا تصريحات صلاح على أنها فتح لباب الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد. ليس سرا أن مدرب برشلونة رونالد كومان يحتاج لبعض اللاعبين المهاريين في التشكيلة".

تحليل الإنجليز

أما خبير كرة القدم الإنجليزي واللاعب الدولي السابق غاري نيفيل، فتنبأ برحيل صلاح قريبا، خلال مشاركته بالبرنامج الكروي المسائي على محطة سكاي سبورتس.

وقال نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق: "لقد قلتها منذ عامين، لكن ربما كان ذلك سابقا لأوانه بعض الشيء، لكنني شعرت دائما أن صلاح يريد الذهاب واستكشاف الشعور باللعب في بلد مختلف، وأنه سيكون لديه تطلعات للقيام بذلك، قصة رحيله لا تفاجئني".

أسرار أبوتريكة

أما زميل صلاح السابق بمنتخب مصر، ففاقم الموضوع بعد حديثه في برنامج تلفزيوني، حول "عدم سعادة" صلاح في ليفربول.

وقال أبوتريكة: "اتصلت بصلاح بشأن وضعه في ليفربول وهو مستاء، لكن ذلك لن يؤثر أبدا على أدائه في الملعب".

وأضاف: "أعلم أن صلاح غير سعيد في ليفربول، أخبرني أسباب عدم سعادته لكنها أسرار ولا يمكنني التحدث عنها علانية. أحد الأسباب التي أغضبت صلاح هو أنه لم يكن قائد الفريق ضد ميدتيلاند".

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب قد أثار الجدل بعدم منح صلاح شارة القيادة أمام ميدتيلاند الدنماركي بدوري أبطال أوروبا، بالرغم من أغلب قادة الفريق عن المشاركة. وفضل كلوب منح المدافع الشاب ترينت أليكساندر أرنولد (22 عاما) الشارة خلال اللقاء.

احتمالية البقاء

لكن صلاح أثار التساؤلات مجددا عندما نشر صورة على حسابه بموقع إنستغرام، وهو مبتسم، بعد يوم من تصريحات أبوتريكة.

واعتبر عدد من جماهير ليفربول أن صورة صلاح "المبتسم" هي طريقته بالقول أنه "سعيد في ليفربول"، مفندا الأنباء التي تقول عكس ذلك.

ووفقا لمصادر إنجليزية، كشف مجلس إدارة ليفربول أنه "سعيد" بوجود صلاح مع الفريق، وليس لديه خطط لبيع النجم الدولي.

أما صحيفة "صن" فقالت إن المدرب الألماني يورغن كلوب كذلك لا يفكر ببيع هداف الدوري الإنجليزي الحالي، الذي ينتهي عقده الجاري مع الفريق في صيف 2023.