الإليزيه: حالة ماكرون الصحية مستقرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مستقرة ومطمئنة، على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكان كبير الأطباء فى قصر الإليزيه، جان كريستوف بيروشون، أكد فى وقت سابق أن صحة ماكرون مستقرة وأنه يعانى من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وهى السعال والتعب وآلام العضلات.

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