إندونيسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة و172 وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الوزارة، ارتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى إندونيسيا إلى 678 ألفا و125 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة به إلى 20 ألفا و257 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" المحلية فى نسختها الإلكترونية.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالى للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 552 ألفا و722 شخصا.

وتستمر جاكرتا فى تسجيل أعلى عدد من الإصابات الجديدة على مستوى البلاد، إذ بلغ عددها 1311 إصابة، لترتفع حصيلة إصابات كوفيد-19 المؤكدة فى العاصمة حتى الآن إلى 165 ألفا و888 إصابة.

جدير بالذكر أن إندونيسيا هى صاحبة أعلى حصيلة من إصابات ووفيات فيروس كورونا فى جنوب شرق آسيا.