عاجل.. أثينا: اعترضنا مقاتلتين تركيتين إف 16 دخلتا الأجواء اليونانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت حكومة أثينا ، اليوم الثلاثاء، أن قواتها اعترضت مقاتلتين تركيتين من طراز "إف 16"، دخلتا الأجواء اليونانية، أمس الإثنين، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





وكانت سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس أبحرت قبل أسبوع، من ميناء أنطاليا متجهة إلى منطقة شرق المتوسط من جديد، للتنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص واليونان، فى خطوة تثير استفزازات دولية وإقليمية.

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