تركيا.. العثور على نفق بعمق حوالي 30 مترا في اسطنبول

كشفت الشرطة التركية نفقا بعمق 30 مترا في اسطنبول، واعتقلت 45 مشتبها بهم في عملية ضد تجار مخدرات، ضمن11 منطقة في الفاتح باسطنبول وديار بكر.

وتم تحديد 55 مشتبها بتجارتهم في المخدرات، معروفين باسم "الباغمين"، من قبل فرق مكتب فرع مكافحة جرائم المخدرات في اسطنبول، وتم تنفيذ عمليات متزامنة في 51 عنوانا، بدعم من شرطة العمليات الخاصة، وبمشاركة 500 ضابط شرطة، في 11 منطقة في الفاتح وديار بكر، وتم اعتقال 45 مشتبها بهم، حيث دعمت طائرات مروحية وطائرات بدون طيار العملية.

كما أجرت عناصر الشرطة باسطنبول مداهمة لمنزل في حي بلاط بمنطقة الفاتح ولم تجد بداخله أي مشتبه بهم، في حين عثر بعد عمليات التفتيش على نفق في المنزل بعمق حوالي 30 مترا، وله مدخلان.

هذا ولم تستطع شرطة العمليات الخاصة فحص النفق بشكل كامل، لأن جزءا منه كانت تغمره المياه.