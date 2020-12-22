أشادت بـ بريطانيا..الصحة العالمية: تحور فيروس كورونا جزء طبيعي من تطور الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعا للدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات مواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج على "تويتر" إن: "الحد من السفر لاحتواء الانتشار أمر حكيم حتى نحصل على معلومات أفضل، مشددا على أن سلاسل التوريد للسلع الأساسية والسفر الأساسي يجب أن تظل ممكنة".
وحث كلوج على زيادة الإجراءات الوقائية، من دون أن يحدد موعدا للاجتماع.
وحذرت المنظمة من القلق الشديد بشأن تحور الفيروس، قائلة إنه جزء طبيعي من تطور الوباء، وأشادت ببريطانيا لاكتشاف هذا التحور.
وكانت منظمة الصحة العالمية كررت في بيان اليوم الثلاثاء قولها إنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن لتحديد ما إذا كان التحور الجديد للفيروس يمكن أن يؤثر على فعالية اللقاح، مؤكدة أن البحث مستمر.
وأعلنت شركة بايونتك الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح الحالي فعال مع السلالة المتحورة من فيروس كورونا.
وقال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بايونتك، المصنعة للقاح فيروس كورونا بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية، إنه واثق من فعالية اللقاح ضد السلالة المتحورة من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات للتأكد.
وقال شاهين، اليوم الثلاثاء، إن الشركة بإمكانها إنتاج لقاح للتغلب على تحور كورونا خلال 6 أسابيع.
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