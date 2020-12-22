كشف موقع لبنان 24 اليوم عن العثور علي آثار تعود للعصر الروماني في مدينة بعلبك اللبنانية وذلك أثناء اعمال تتعلق بتمديد شبكات صرف مياه الأمطار في المدينة.
وافاد الموقع بأن العمال تمكنو من العثور على لوحات من الفسيفساء تعود إلى العهد الروماني أثناء ممارسة عملهم.
وأوضح الموقع اللبناني انه وفور الاكتشاف تم مخاطبة مديرة الآثار اللبنانية لور سلوم والتي قامت بالإشراف على عملية الحفر لتبيان الاكتشاف الجديد الذي يقع شرقي القلعة التاريخية في مدينة الشمس امام مبنى البلدية.
ويقع الاكتشاف الاثري الجديد علي مسافة 200 متر عن قلعة بعلبك.
وبدوره فقد شدد رئيس لجنة السياحة في البلدية محمد عواضة على ضرورة وقف اعمال الحفريات لاجراء المزيد من التنقيب والبحث على هذه اللوحات التاريخية، مشيرا الى تصدع في بعض اللوحات بسبب أشغال سابقة لشركتي الكهرباء واوجيرو في المدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يعود للعصر الروماني.. لبنان تعلن عن كشف أثري جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.