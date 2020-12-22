صحيفة: لقاح كورونا يصل الكويت فجر الأربعاء

أكدت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة أن الدفعة الأولى من لقاح فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد ستصل إلى البلاد فجر الأربعاء.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اعلن وصول أول شحنة من لقاح (فايزر – بيونتيك) الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى الكويت نهاية ديسمبر الجاري.

وأضاف الصباح – في تصريح صحفي – أن وزارة الصحة الكويتية تقوم حاليا بإعداد جدول تسليم اللقاح، لبدء خطة التطعيم المقررة، والتي ستنطلق في صالة تم إعدادها في أرض المعارض بمنطقة مشرف، تتسع إلى نحو 10 الاف شخص يوميا، بالإضافة إلى تجهيز صالتين أخريين بمحافظتي الجهراء والأحمدي، بما يمكن من إتمام عملية التطعيم بكل سلاسة.

وشدد وزير الصحة الكويتي على أن توفير لقاح كورونا تم بعد نجاح التجارب السريرية، واعتماده من الجهات الرسمية الدولية؛ حيث اعتمدت لجنة اللقاحات في سبتمبر الماضي اختيار 3 شركات عالمية لتوريد اللقاح بعد ثبوت فاعليته واعتماده من المنظمات العالمية، وهي أسترازينيكا (أوكسفورد)، و(فايزر – بيونتيك) و(موديرنا).

وفي السياق ذاته، كشف رئيس اللجنة الاستشارية العليا لجائحة كورونا في وزارة الصحة الكويتية الدكتور خالد الجارالله، عن وصول عدد الراغبين في تلقى لقاح كورونا في الكويت من خلال رابط التطعيم الذي دشنته الوزارة إلى أكثر من 60 ألفا حتى الآن.

وأضاف أن المرحلة الأولى من التطعيم، ستشمل حماية الاكثر عرضة للاصابة بالفيروس، وهم العاملون بالصفوف الأمامية، كالأطباء والممرضين، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، في حين سيتم بدء تطعيم الحوامل والاطفال في مراحل لاحقة.