تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل والده بالسعودية

نفذت السلطات السعودية حكمًا بإعدام رجل قصاصًا بالسيف، جراء فعلته المجرمة، بإقدامه على قتل والده، وفق ما ذكرت صحيفة الرياض السعودية.

ذكرت وزارة الداخلية السعودية إن عناصرها المعنية بتنفيذ القانون، أمضت الإجراءات المتبعة بحكم القتل حدًا بأحد الجناة بعدما قتل والده بطعنه عدة طعنات بسكين وهو نائم مما أدى لوفاته في محافظة بيشة في منطقة عسير جنوب المملكة.

وجاء في بيان الداخلية السعودية: "أقدم / جميل بن محمد بن سعود أبو حربش - سعودي الجنسية - على قتل والده / محمد وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين وهو نائم مما أدى لوفاته".

أضاف البيان:" بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل حدًا لقتله والده غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني".

أفادت الصحيفة، بانه جرى تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني اليوم الثلاثاء بمحافظة بيشة في منطقة عسير.

وبالأمس، نفّذت وزارة الداخلية، حكم القتل قصاصًا بجانٍ سعودي في محافظة الخرج، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما.

وتؤكد وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.