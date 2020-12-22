نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس كورونا يصيب اثنين من كرادلة الفاتيكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب اثنان من كرادلة الفاتيكان بفيروس كورونا، أحدهما يمضي معظم وقته في مساعدة المشردين في روما.

وبحسب مصادر مطلعة، الكاردينال كونراد كرييفسكي، البولندي57 عاماً، ومدير الأعمال الخيرية التي يشرف عليها البابا فرنسيس ويطلق عليه لقب "قيم الفاتيكان"، دخل المستشفى للعلاج من التهاب رئوي.

وكشف المصدر، أن الفحوص أكدت إصابة الكاردينال الإيطالي جوزيبي برتيللو، محافظ مدينة الفاتيكان، 78 عاماً، بفيروس كورونا ويعتقد أنه يعزل نفسه في منزله في الفاتيكان.

ولم يتضح بعد إذا حضر أحدهما أو كلاهما، احتفالا أقيم أمس الاثنين، وتبادل فيه أعضاء الإدارة المركزية في الفاتيكان والمعروفة باسم "الكوريا" التهانئ مع البابا بمناسبة عيد الميلاد.