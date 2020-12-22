الطائرة الإسرائيلية تدخل المجال الجوي المغربي

دخلت الطائرة الإسرائيلية التي تقل الوفد الإسرائيلي الأميركي المشترك المجال الجوي المغربي، قبل قليل، حسبما أظهرت بيانات موقع رصد حركة الطيران "فلايت رادار".
وكانت الطائرة وهي أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب انطلقت في وقت سابق، الثلاثاء، من مطار بن غوريون قرب تل أبيب. وتستغرق الرحلة نحو 6 ساعات.
وكان مسار الرحلة فوق البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وصولا إلى المغرب.
ويضم الوفد، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.
وتأتي هذه الرحلة بعد قرار المغرب القاضي باستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، في وقت سابق من ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن تهبط الطائرة بعد قليل في مطار العاصمة المغربية الرباط، حيث من المتوقع أن يجري المسؤولون الإسرائيليون محادثات مع نظرائهم المغاربة.
ويشمل جدول أعمال الوفد توقيع اتفاقات اقتصادية، كما ذكرت مصادر لـ"دوت الخليج"، وسط توقعات بعائدات كبيرة منها.
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