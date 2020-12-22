الكويت تعيد فتح المطارات لاستقبال الرحلات لمدة 24 ساعة فقط

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات الكويت، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الأجواء والمنافذ لاستقبال الرحلات، وذلك لمدة 24 ساعة فقط، بهدف تسهيل عودة مواطنيها فى الخارج، حسبما أفادت مصادر إعلامية متعددة.





وكان رئيس مركز التواصل الحكومى والناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أعلن أمس الإثنين، تعليق رحلات الطيران التجارى من وإلى مطار الكويت الدولى، وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية للبلاد، فى إجراءات احترازية لمواجهة تفشى السلالة الجديدة من فيروس كورونا التى ظهرت فى بعض الدول. وفى بيانه، أمس، أوضح المزرم أنه تقرر بدء تطبيق قرار الغلق اعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021.

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