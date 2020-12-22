عاجل.. إثيوبيا : قلقون للغاية إزاء التطورات الأخيرة عند الحدود مع السودان

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جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نقلته قناة "العربية"، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبى ووزير الخارجية، ديميكى ميكونين: "قلقون للغاية إزاء التطورات الأخيرة عند الحدود مع السودان"، مضيفًا أن إثيوبيا تدعو إلى حل مشكلة الحدود مع السودان بشكل ودى.
وكان وفد إثيوبى رفيع المستوى وصل إلى السودان، اليوم الثلاثاء، برئاسه نائب رئيس الوزراء الإثيوبى ووزير الخارجية ديميكى ميكونين، لمناقشة قضية ترسيم الحدود بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
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