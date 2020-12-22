عاجل.. الاتحاد الأوروبى يوصى أعضائه برفع حظر السفر إلى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أوصى الاتحاد الأوروبى الدول الأعضاء به، اليوم الثلاثاء، برفع حظر السفر إلى بريطانيا، بعدما أعلن العديد من دول التكتل حظر السفر من وإلى المملكة المتحدة، وذلك على خلفية تفشى السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد فى البلاد.





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