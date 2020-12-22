الرئاسة الفرنسية: حالة ماكرون الصحية ”مستقرة”

قالت الرئاسة الفرنسية؛ اليوم الثلاثاء، إن حالة الرئيس إيمانويل ماكرون الصحية ”ما زالت مستقرة“ بعد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي. ونقلت ”رويترز“ عن مسؤول في الرئاسة قوله ”حالة الرئيس الصحية لا تزال مستقرة“.‎ وأعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس الماضي، عن إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بمرض ”كوفيد-19“.

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