بسبب كورونا.. وفاة رئيس الوزراء السوري الأسبق

كشف موقع روسيا اليوم عن وفاة رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق الدكتور محمد مصطفى ميرو، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفي أمس وزير الصناعة السوري السابق محمد معن زين العابدين جذبة إثر مضاعفات إصابته بكورونا، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالفيروس بعد وزير الزراعة أحمد القادري.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم إلى 10,318 إصابة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء في دول العالم.

كما ارتفعت نسبة الوفيات بسوريا الي 621 حالة.