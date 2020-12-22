البابا تواضروس يهنئ السودان على رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السودان على رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأيضًا بالقيادة الجديدة للسودان، والخطوات الجادة التي تقوم بها في تقوية العلاقات التاريخية بين مصر والسودان.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن ذلك جاء خلال لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ووزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، والدكتور عبدالرحيم آدم سليمان رئيس مجمع الفقه السوداني والسفير محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة.
وأضاف أنه دار أثناء اللقاء حوارًا حول جهود السودان لمحاربة التطرف والتشدد.
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