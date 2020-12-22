بكين تحث واشنطن على عدم التدخل في شؤونها الداخلية

أعربت الصين، اليوم /الثلاثاء/، عن معارضتها لإقرار الكونجرس الأمريكي سلسلة من مشروعات القوانين، التي تضمنت مشروع السياسة بشأن التبت وسبل دعمها، ومشروع ضمان أمن تايوان، داعية الولايات المتحدة إلى عدم التدخل في شؤون الصين الداخلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن بكين تعارض بحزم هذه الإجراءات، مطالبا واشنطن بالكف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية باستغلال بعض الملفات، وتفادي إلحاق المزيد من الأضرار بعلاقات التعاون بين البلدين.

وحول إصدار وزارة التجارة الأمريكية قائمة بالكيانات التي على صلة بالجيوش، وشملت 58 مؤسسة صينية، حيث ستفرض على هذه المؤسسات قيودا لشراء السلع والتكنولوجيا الأمريكية، أوضح "بين" أن الجانب الصيني يعارضها بشكل حازم، ويحث الجانب الأمريكي على وقف ما وصفه بـ "المسار الخاطيء" بشكل فوري، وتوفير معاملة متساوية لمؤسسات الدول المختلفة بما فيها المؤسسات الصينية، منوها إلى أن الجانب الصيني سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق الشرعية للمؤسسات الصينية.

وبشأن ما تردد عن تقدم "لوه قوان تسونغ" أحد العناصر المطلوبة في (هونج كونج) بطلب لجوء سياسي إلى بريطانيا، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية "وانغ وين بين" إن الصين تعارض بحزم تدخل أي دولة أو منظمة أو شخص في شأن منطقة هونج كونج وقضائها، وتسترها على الخارجين عن القانون لأغراض سياسية.

وأشار "بين" إلى أن الصين دولة يحكمها القانون وهونج كونج مجتمع يسوده القانون، حيث إن حقوق أهالي هونج كونج يحميها القانون بشكل كامل، وفي الوقت نفسه فإن أي مخالفات أو انتهاكات للقانون سيعاقبها القانون.