وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، على قانون يحظر على البرلمانيين الروس حمل جنسية ثانية ويقضي بإنهاء صلاحيات أي نائب برلماني بمجلس الدوما أو بمجلس الاتحاد قبل موعد انتهائها في حال الكشف عن حمله جنسية دولة أخرى.
ويقضي القانون الجديد، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلومات القانونية للكرملين، بأن البرلماني تنتهي صلاحياته أيضا في حال عدم امتثاله لشرط إقامته في أراضي روسيا خلال فترة زمنية معينة.
ويتضمن هذا القانون الجديد تعديلا على القانون، الذي يحدد وضع عضو كل من مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) ومجلس الدوما (النواب) في الجمعية الفدرالية الروسية (البرلمان الروسي)، والذي كان من الممكن بموجبه إنهاء صلاحيات البرلماني فقط في حال الكشف عن امتلاكه حسابات أو ودائع في بنوك أجنبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يوقع قانونا يحظر على البرلمانيين الروس حمل جنسية ثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.