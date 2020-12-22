رئيس وكالة الفضاء الروسية ينتقد العقوبات الأمريكية.. ويصفها بـ غير الشرعية

انتقد رئيس وكالة الفضاء (روس كوسموس) دميتري روغوزين، اليوم /الثلاثاء/ العقوبات الأمريكية التي جرى فرضها على شركات تابعة للوكالة، واصفا العقوبات بأنها "غير شرعية".

وبعث رئيس وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) - وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - رسالة إلى رئيس وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) جيم بريدنشتاين بخصوص العقوبات الأمريكية ضد الشركات التابعة للمؤسسة الحكومية، وتحمل الرسالة "أن وسائل الإعلام تداولت تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدت مسودة لقائمة عقوبات أمريكية جديدة، والتي ستشمل شركات "روس كوسموس" لأول مرة".

وطلب رئيس وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) في الرسالة من المسؤول الأمريكي تأكيد هذه التقارير، وعن الخطوات التي ستتخذها "ناسا" لمنع حصول تأخير في أنشطة محطة الفضاء الدولية.

وقبل أيام، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة من الشركات الروسية في قائمة عقوباتها، وتضمت اللائحة لأول مرة شركات المؤسسة الحكومية الروسية للفضاء (روس كوسموس)، منها مركز "بروغرس روكيت الفضاء" (يصنع صواريخ سويوز).