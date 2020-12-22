بومبيو يعرض وساطة واشنطن لحل أزمة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده للدخول في وساطة بناءة بين لبنان وإسرائيل؛ وذلك في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وأكد بومبيو في بيان له اليوم ،الثلاثاء، أن مواقف الطرفين الإسرائيلي واللبناني بشأن ترسيم الحدود متباعدة، مشيرا إلى أن الجانبان يكافحان من أجل التوصل إلى اتفاق.

ودعا وزير الخارجية الامريكي الجانبين الإسرائيلي واللبناني لمواصلة المحادثات بشأن ترسيم الحدود.

وأضاف بومبيو في بيان "للأسف، على الرغم من النوايا الحسنة لكلا الجانبين، فإن الطرفين متباعدان. تظل الولايات المتحدة على استعداد للتوسط في مناقشات بناءة وتحث كلا الجانبين على التفاوض على أساس الادعاءات البحرية الخاصة بكل منهما التي أودعاها في السابق لدى الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، أبلغت الولايات المتحدة الجانب اللبناني تعليق المباحثات حثى إشعار آخر.

وقال مصدر لبناني لوكالة "رويترز" في وقت سابق إن الوسطاء الأمريكيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل سيجرون لاحقا اتصالات ثنائية مع الجانبين.