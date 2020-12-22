سياسي يمني: اتفاق الرياض اللبنة الأولى للخلاص من وكلاء إيران بالمنطقة

أكد السياسي اليمني عبد الله الحميقاني، أن نجاح اتفاق الرياض امر ضروري لتوحيد الصفوف لمجابهة المخاطر والمؤامرات التي حيكت من ملالي ايران و اردوغان تركيا و بمباركة دول كانت تخفي عدائها للامه العربيه.

وقال الحميقاني في تصريحات خاصة ل صدي البلد : ان ما يحز في النفس ان المشروع التأمري المستهدف تقسيم الامه تحت مسمى (الشرق الأوسط الجديد) ادواته من ابناء جلدتنا من الجماعات الموالية لنظام ملالي طهران وحزب العدالة التركي، واليمن جزء من الامه العربيه نالها من الأذى الكثير والمستمر حتى اللحظه.

وأضاف السياسي اليمني قائلا : استشعرت الخطر المملكه العربيه السعوديه ودولة الإمارات العربية وكانت خير سند وعون لمصر الكنانه، و بعد القضاء على المؤمراة في مصر العربية قلب الامة النابض اعلنت عاصفة الحزم التصدي للمشروع الايراني التركي و بتر ايادي ايران المتمثله بالعصابات الحوثيه المحاوله العبث في موطن العرب الاول اليمن تنفيذًا لمخطط ايران واطماعها في المنطقه.

وتابع : و نتيجةً للخلافات التي طرأت بين المكونات المناهضه للمشروع الايراني وتدخلات حاكم قطر الوكيل الرسمي لاردوغان و جماعة الاخوان المسلمين فقد سعت المملكه جاهده الى تقريب وجهات النظر بين الاخوه الفرقاء حرصًا منها على اليمن وعدم تركها لعبث العابثين وهو ما تأتى لها ذلك بعد عام من الجهود المضنية من جانب اشقائنا في المملكة ودولة الامارات و مصر.

واستطرد تصريحاته قائلا : وفي المقابل ادرك الاخوة الفرقاء ان اتفاق الرياض هو سفينة النجاة للجميع و تنفيذ بنوده اللبنه الاولى في طريق الخلاص من وكلاء إيران و بتوحيد الصفوف و اقفال باب الخلافات التي منها تستمد قوتها المليشيا الحوثية سياتي النصر بإذن الله.

و استكمل قائلا : بعد عام من المشاورات و الجهود المبذوله من الأشقاء تم تنفيذ اهم ملف في اتفاق الرياض المتمثل بالشق العسكري و تلاه اعلان تشكيل الحكومه بالتوافق نظرًا لما تقتضيه ظروف المرحله ولا نتمنى ان تستمر المحاصصه و تصبح ملازمه للحكومات القادمه.

وواصل تصريحاته قائلا : آن الاوان ان تتوجه بنادق الجميع نحو المعتدي الحوثي واستعادة العاصمة السياسية و التاريخيه صنعاء و تخليص الشعب اليمني من غبار التاريخ الكهنوتي الامامي.

وأتم تصريحاته قائلا : ثقتنا باالله و بعدالة قضيتنا تجعلنا متفائلين رغم حجم المؤامره على الامه و التي يتوجب على حكام الدول العربيه الوقوف و التصدي لها بحزم على الجميع ان يدرك أن المؤامره لن تستثني بلد من البلدان الناطقين اهلها حرف الضاد؛ فالجميع مستهدف"