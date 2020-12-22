استقرار ملحوظ.. السعودية تسجل 181 إصابة و8 وفيات بـ كورونا في 24 ساعة

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 361359 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 160 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 352249 حالة.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6139 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2971 والحالات الحرجة 404 حالة.

وكان الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، قد أكد اليوم، الثلاثاء، أن جميع من تلقوا اللقاح الخاص بكورونا يتمتعون بصحة جيدة وعافية، نافيا ظهور أي أعراض غير متوقعة عليهم.

ووجه العبد العالي، في تصريحات صحفية له نقلتها صحيفة "سبق" السعودية، دعوة عاجلة للجميع "مواطنين ومقيمين" بسرعة ‏التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وناشد الجميع التواصل مع الوزارة للحصول على أي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أنه من المتوقع أن تحصل المملكة على لقاحي كورونا الروسي والصيني، في 2021، إضافة إلى لقاحات كورونا الأخرى، كلقاح فايزر وبيونتيك.