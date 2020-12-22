إيران تسجل 187 وفاة و6208 إصابات جديدة بكورونا

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أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 187 وفاة و6208 إصابات جديدة بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 1.171 مليون.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أعلنت تجاوز إجمالي الوفيات بسبب كورونا 54 ألفاً.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.