الأردن : اجتماع طارئ غدا للجنة الأوبئة لمناقشة السلالة الجديدة من كورونا

دوت الخليج : قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ان الاردن سيعقد غدا اجتماعا طارئا للجنة الاوبئة لمناقشة موضوع السلالة الجديدة من كورونا . واضاف في تصريحات صحفية : ليس لدينا أي معلومات واضحة حتى الآن بشأن السلالة الجديدة من كورونا .

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