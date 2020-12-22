أخبار اليمن : نداء استغاثة.. 4 آلاف مريض سرطان في إب يعانون نقص الدواء

نداء استغاثة.. 4 آلاف مريض سرطان في إب يعانون نقص الدواءأطلقت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان فرع إب نداء استغاثة لإنقاذ حياة مئات المصابين بالسرطان في المحافظة نتيجة نفاد الأصناف الدوائية الخاصة بمرضى السرطان.

وأكدت المؤسسة في نداء الاستغاثة بعنوان " أنقذوا مرضى السرطان "، أن الأصناف الدوائية الكيماوية والمساعدة في وحدة الأمل لعلاج الأورام السرطانية التابعة لها على وشك النفاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولفت البيان إلى أن المؤسسة لجأت لإطلاق النداء لإنقاذ حياة المئات من مرضى السرطان الذين وصل عددهم إلى أربعة آلاف و350 مصابا.

وناشد البيان المنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات المحلية والتجار ورجال المال والأعمال وفاعلي الخير سرعة تقديم المساعدات لإنقاذ أرواح المرضى ومساعدتهم بقيمة الأدوية والخدمات الصحية الضرورية.

كما دعا البيان كافة شرائح المجتمع إلى التفاعل مع حملة 1 - 1 بتخصيص دخل يوم لصالح مرضى السرطان .

إلى ذلك أشار مدير فرع مؤسسة مكافحة السرطان بإب بليغ الطويل ، لوكالة سبأ الرسمية ، إلى التحديات التي تواجه الفرع، بسبب توقف الدعم وارتفاع عدد المصابين بالسرطان.

وأهاب بالجميع تحمل المسئولية إزاء مرضى السرطان والتفاعل الإيجابي مع جهود المؤسسة لتتمكن من استمرار تقديم خدماتها الطبية وأنشطتها الخيرية تجاه المصابين بالسرطان.

