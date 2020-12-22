ليفربول يوقع مع "منبوذ" بايرن ميونيخ

وسط الإصابات "الكثيفة" التي يتعرض لها، عزز ليفربول الإنجليزي صفوفه بصفقة جديدة للاعب فشل في صفوف بايرن ميونيخ الألماني في السنوات الماضية.

وكشفت صحيفة "الصن" البريطانية أن ليفربول الإنجليزي أتم التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز (23 عاما) بصفقة قيمتها قرابة 20 مليون يورو.

وكان سانشيز قد انتقل لصفوف بايرن ميونيخ الألماني عام 2016، بعد تألقه اللافت مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أوروبا بنفس العام، والتي ساهم بتحقيقها مع كتيبة كريستيانو رونالدو، عندما كان بعمر 18 عاما فقط.

ولم يستطع سانشيز فرض نفسه مع بطل ألمانيا، فخاض 35 مباراة فقط في 3 مواسم، تضمنت انتقال إعارة لسوانزي الإنجليزي، وهي تجربة لم تنجح كذلك.

وانتقل سانشيز لصفوف ليل الفرنسي العام الماضي، وبدأ مستواه بالتحسن تدريجيا هناك.

وسيعزز سانشيز خط وسط "الريدز"، حيث يتميز باللياقة العالية، والقدرة على اللعب بمراكز متنوعة في خط الوسط، ما بين الأدوار الهجومية والدفاعية، وهو دور مشابه للغيني نابي كيتا والإنجليزي أوكسليد شامبرلين.

وسيستطيع سانشيز المشاركة مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، ابتداء من الشهر المقبل.