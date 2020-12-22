واشنطن : المواقف متباعدة بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الأمريكى مايك بومبيو، الجانبين الإسرائيلى واللبنانى إلى مواصلة المحاثات بشأن ترسيم الحدود، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة لدعم حوار بناء بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية.





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