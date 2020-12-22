السعودية: 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 181 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى المملكة 361.359 حالة، من بينها 2971 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 404 حالات حرجة، كما تم تسجيل 160 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 352.249 حالة.





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