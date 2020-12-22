وقال فى بيان صحفى، بحسب "روسيا اليوم"، إنه "قام برفع توصية بفرض حظر التجوال الجزئى اعتبارا من الخميس المقبل، من الساعة الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحا".
وأضاف: "هناك تهاون وعدم التزام من قبل المواطنين، وقد يؤدى إلى ازدياد عدد الإصابات بشكل كبير".
وأشار وزير الصحة العراقى، إلى "وجود تهاون من قبل بعض المؤسسات التعليمية ولا سيما المدارس الأهلية".
وتابع: "أوصينا بغلق العديد من هذه المدارس بسبب عدم التزامها بتعليمات اللجنة العليا".
ويوم أمس أعلنت وزارة الصحة العراقية، التوقيع مع شركة "فايزر" الأمريكية على اتفاق لتوريد لقاحها ضد فيروس كورونا للعراق، على أن تصل أول دفعة من الجرعات مطلع العام المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العراقية توصى بإعادة العمل بالحظر الجزئى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.