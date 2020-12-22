الصحة العراقية توصى بإعادة العمل بالحظر الجزئى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة العراقية، حسن التميمى، اليوم الثلاثاء، رفع توصية بفرض حظر التجوال الجزئى اعتبارا من يوم الخميس المقبل، فيما أوصى بغلق بعض المدارس بسبب "مخالفتها" التعليمات.





وقال فى بيان صحفى، بحسب "روسيا اليوم"، إنه "قام برفع توصية بفرض حظر التجوال الجزئى اعتبارا من الخميس المقبل، من الساعة الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحا".

وأضاف: "هناك تهاون وعدم التزام من قبل المواطنين، وقد يؤدى إلى ازدياد عدد الإصابات بشكل كبير".

وأشار وزير الصحة العراقى، إلى "وجود تهاون من قبل بعض المؤسسات التعليمية ولا سيما المدارس الأهلية".

وتابع: "أوصينا بغلق العديد من هذه المدارس بسبب عدم التزامها بتعليمات اللجنة العليا".

ويوم أمس أعلنت وزارة الصحة العراقية، التوقيع مع شركة "فايزر" الأمريكية على اتفاق لتوريد لقاحها ضد فيروس كورونا للعراق، على أن تصل أول دفعة من الجرعات مطلع العام المقبل.