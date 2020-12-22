الولايات المتحدة: السلالة الجديدة من كورونا ربما تكون موجودة بالفعل

جدة - نرمين السيد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها " CDC"، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم تحديد السلالة الجديدة من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، إلا أنها قد تكون موجود بالفعل.





وأوضحت المراكز فى تقرير، بحسب "روسيا اليوم"، أنه يتم تتبع الحالات الجديدة التى يتم تسجيلها، وتم تتبع سلالة حوالى 51.000 حالة فقط من أصل 17 مليون حالة فى الولايات المتحدة تم تسجيلها، أى أقل من نصف بالمائة. وذكرت أنه لم يتم حظر السفر بين بريطانيا والولايات المتحدة، على الرغم من انتشار السلالة الجديدة من كورونا فى المملكة المتحدة مما يزيد من احتمالية "استيراده"، مضيفة: "نظرا للجزء الصغير من الإصابات التى تم تسلسلها، يمكن أن يكون الفيروس المتحور موجودا بالفعل فى الولايات المتحدة إلا أنه لم يتم اكتشافه".

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