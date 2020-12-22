بقوة 4.3 درجة.. هزة أرضية تضرب جنوب إدلب السورية

شهدت مدينة إدلب السورية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر. ووفقًا للمركز الوطني للزلازل في سوريا، وقعت الهزة الأرضية المتوسطة الشدة، اليوم الثلاثاء- جنوب غربي مدينة إدلب السورية. وأكد المركز في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة له، سجلت وقوع هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على عمق 10 كم عند الساعة 14.45 بالتوقيت المحلي وتبعد مسافة 19 كيلومترا جنوب غرب مدينة إدلب.

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