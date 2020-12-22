مسجون منذ أكثر من 4 سنوات .. محكمة أوروبية تدين انتهاك تركيا لمعارض كردي بارز

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، اعتقال تركيا للمعارض الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش، داعية إياها إلى الإفراج الفوري عنه.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الحبس الاحتياطي لـ دميرتاش بعث برسالة خطيرة إلى الأتراك قالت إنها "مسألة جدية لا جدال فيها بالنسبة للديمقراطية".

وأكدت المحكمة الأوروبية أن تبرير سنوات احتجاز ديمرتاش كان ستارا للحد من التعددية والنقاش السياسي.

يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب منذ فترة طويلة بإطلاق سراحه لكن دون جدوى، حيث أمرت بالإفراج عنه "في أسرع وقت ممكن".

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها لا ترى أدلة في قرارات احتجاز دميرتاش تربط بين أفعاله والجرائم المزعومة المتعلقة بالإرهاب.

ودميرتاش مسجون منذ أكثر من أربع سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب حسبما تقول تركيا.