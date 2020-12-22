ترامب ينقلب على الجميع.. وصف كبار مسئولي البيت الأبيض بالأغبياء والضعفاء والخونة

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب انقلب على جميع من حوله تقريبا، وكل من لا يوافق على نظريات المؤامرة أو المحاولات اليائسة لإلغاء الانتخابات والانقلاب على نتائجها، وذلك نقلا عن العديد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض.

وأضاف الموقع أن غضب ترامب امتد إلى نائبه مايك بنس، وكبير الموظفين مارك ميدوز، ومستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وأوضح أن ترامب يعتقد أن كل من حوله ضعفاء أو أغبياء أو غير مخلصين، ولم تعد علاقته جيدة سوى بالذين يحثونه على قلب نتائج الانتخابات.

وتابع الموقع أنه في الوقت الحالي لا يمكن التأكد بشكل كافٍ من مدى قلق مسئولي ترامب من المحادثات الجارية داخل البيت الأبيض.

وأكد الموقع أن كبار المسؤولين يحاولون الابتعاد عن الجناح الغربي بالبيت الأبيض في الوقت الحالي.

وواصل:"ترامب يهاجم، والجميع في منطقة الانفجار: في هذه المرحلة، إذا لم تكن في معسكر استخدام وزارة الأمن الداخلي أو الجيش لاحتجاز آلات التصويت، فإن الرئيس يعتبرك ضعيفًا وتحت خانة الازدراء".