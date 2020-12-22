نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويلات المقدمة من بنك أبو ظبي التجاري للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى بنك أبو ظبي التجاري إلى تقديم حزمة متنوعة من التمويلات المقدمة من المصرف للمواطنين والمقيمين بحيث تغطي تلك القروض وتلبي رغبة العميل وتساعده في توفير ما يحتاج إليه كما يعمل البنك على تسهيل الإجراءات المطلوبة للحصول على القروض المقدمة وذلك من حيث تقديم قروض ذات مميزات متعددة مع سهولة التقديم عليها وبساطة المستندات المطلوبة ووضع الشروط والأحكام المناسبة للعميل والبنك وفي هذا المقال نوضح لكم أهم القروض المقدمة من المصرف.

التمويلات المقدمة من بنك أبو ظبي التجاري للمواطنين والمقيمين

نقدم لكم من خلال السطور التالية أهم القروض التي تقدم من المصرف وأهم مميزاتها والمستندات المطلوبة للتقديم عليها.

أولاً: التمويل الشخصي للمواطنين

أهم المميزات

سهولة إجراءات الحصول على التمويل.

الحصول على بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك مجاناً.

هامش ربح تنافسي.

فترة سداد ممتدة.

تأمين تكافلي على الحياة

المستندات المطلوبة

ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل. صورة الهوية سارية المفعول. جواز سفر ذات صلاحية سارية. تقديم كشف حساب لآخر ثلاث أشهر. تقديم المعلومات عن القروض الأخري الحالية في حال التواجد. استمارة تحويل بالراتب موجه للبنك لا يتجاوز تاريخ صدورها شهر من تاريخ التقديم على القرض.

ثانياً: التمويل الشخصي للمقيمين

أهم المميزات

سهولة الإجراءات.

معدل فائدة يبدأ من 6%.

الحصول على البطاقة الائتمانية مجاناً.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي.

فترة سداد مرنة وممتدة.

قيمة التمويل تعادل أضعاف الراتب.

المستندات المطلوبة

ملئ نموذج طلب التمويل. صورة الإقامة سارية المفعول. جواز سفر ساري. استمارة تحويل الراتب لا يزيد تاريخ صدورها ثلاثون يوماً من تاريخ التقديم. تقديم كافة التفاصيل عن القروض الحالية.

ثالثاً: تمويل السيارات

المميزات

فترة سداد طويلة تصل إلى ستون شهراً.

يغطي التمويل 80%من ثمن السيارة.

يصل الحد الأدنى للتمويل غلى واحد ونصف مليون درهم.

سرعة الحصول على الموافقة.

سهولة الإجراءات.

المستندات المطلوبة

بالنسبة للموظفين مع تحويل الراتب:

ملئ نموذج طلب التمويل. صورة رخصة القيادة ذات الصلاحية السارية. صورة الهوية السارية. جواز سفر قائم. كشف حساب عن أخر ثلاث أشهر. توجه للبنك شهادة تحويل بالراتب مصدقة من جهة العمل ولا يتعدى تاريخ صدورها شهر. تقديم عرض أسعار موجه للبنك. تقديم معلومات عن القروض الحالية.

بالنسبة لأصحاب العمل:

تقديم نموذج طلب التمويل. صورة رخصة القيادة السارية. صورة الهوية الوطنية وجواز السفر. صورة الرخصة التجارية سارية المفعول. تقديم كشف لآخر ثلاث أشهر عن الحساب الشخصي. تقديم كشف لآخر ثلاث أشهر عن حساب الشركة. عرض أسعار موجه للبنك. تقديم الوكالة سارية المفعول. تقديم المعلومات عن القروض الحالية.

بالنسبة للشركات يتم تقديم نفس المستندات السابقة بالإضافة إلى الرخصة التجارية والوكالة ذات الصلاحية السارية ولا يتطلب تقديم صورة عن رخصة القيادة.