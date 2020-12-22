طريقة الاختبارات النهائية لعام 1442 هجرياً لطلاب المملكة العربية السعودية

أوضحت وزارة التربية والتعليم التابعة للممكلة العربية السعودية أن طريقة الاختبارات النهائية هذا العام ستكون بشكل إلكتروني وذلك في محاولة لمحاية الطلاب وجميع المواطنين في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، تابعوا معنا في هذا المقال كل ما يخص تلك الآلية وشروط الاختبارات.

طريقة الاختبارات النهائية قرار الدولة حول الاختبارات:

مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وظهور حالات ونوع جديد من الفروس في العالم قامن الحكومة في المملكة العربية السعودية باتخاذ عدة إجراءات تخص سلامة الطلاب والمواطنين.

كانت الحكومة قد اتبعت نظام التعيين عن بعد عن طريق منصات التعليم الإلكتروني التي يمكن للطالب الدخول عليها بسهولة وحضور جميع الدروس في المنزل كما يمكنه متابعة شرح جميع الدروس على القنوات التعليمية لفضائية.

وعلى أثر ذلك قامت الوزارة بإنشاء مجموعة من المنصات ليتمكن الطالب من الدخول وحضور امتحانات نصف العام الخاصة به على هذه المنصة لجميع مراحلالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

أوضحت وزارة التعليم الاسعودية أن أشكال الامتحانات ستكون شفهية وتحريرية ومنزلية ولن يتم خضوع الطالب للامتحانات في المدرسة إلا عند توفر الشروط الآتية:

موافقة ولي أمر الطالب على حضور أبنه للامتحانات التحريرية. التزام جميع المداراس والمقرات التعليمية بجميع معايير السلامة وتطبيقها بشكل صحيح. يتم إصدار الموافقة من مدير المدرسة على إجراء الامتحانات وحضور الطلاب.

يجب أن يدخل الطلاب على المنصة في تمام التاسعة صباحاً حيث سيتم عرض الاختبار عليهم.

يجب الدخول قبل التاسعة بخمس دقائث على الأقل حتى يتمكن الطالب من الاستماع لتوجيهات المدرسين.

يخوض الطالب اختبار لمادتين فقط يومياً على الأكثر.

يتم توزيع درجات الطالب على الأنشطة الصيفية.

يتم احتساب درجات حضور الطالب والتفاعل في الفصل أثناء فترة الدراسة.

حساب تقييم المعلم للطالب دائماً من خلال الاختبارات والمهام المنزلية.

تتم الاختبارات من خلال المنصات التعليمية المحددة فقط.

طريقة الاختبارات النهائية الإلكترونية وقواعدها:

طريقة حساب درجات الاختبار: