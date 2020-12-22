تردد قناة مودي كيدز للأطفال الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات، نتناول اليوم التردد الجديد لقناة مودي كيدز وطريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال بالخطوات، حيث تُعد قناة MODY KIDS أحد أهم قنوات الأطفال العربية التي يفضلها الكثير من الأطفال في العالم العربي، حيث يتابعها الملايين من المشاهدين الصغار نظراً لأن القناة تعرض باستمرار مجموعة مختلفة من أغاني الأطفال وأفلام الرسوم المتحركة، بالاضافة إلى عدد من أفلام شخصيات الصلصال وأفلام الأنيميشن التي تقدمها قناة مودى كيدز ويعشقها آلاف الأطفال، لذا قم الآن بضبط جهازك على تردد قناة MODY KIDS الجديد حتى يتمكن أطفالك من متابعتها باستمرار.

تردد قناة مودي كيدز الجديد 2021

قد كثر البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة مودي كيدز الجديد 2021، وذلك بعد أنباء التحديثات الجديدة التي تمت على القمر الصناعي النايل سات، مما تسبب في تغيير معظم ترددات القنوات الموجودة على القمر، وهذا ما جعل الجميع يقوم بالبحث عن قنواته المفضلة وإعادة ضبط التعديلات الجديدة في الترددات، ومن ضمنها قناة مودي كيدز التي تتميز دائماً بطرح مجموعة من الأغاني التي يفضلها الأطفال،ومنها أغنية في البحر سمكة وأغنية كل يوم وأغنية قبل مانام، بالاضافة إلى تميز القناة في أفلام الرسوم المتحركة العربية و المترجمة.

خطوات ضبط قناة مودي للأطفال

حتى تستطيع ضبط قناة مودي كيدز الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك، قم باتباع الخطوات البسيطة التالية بشكل دقيق:

قم بالضغط على القائمة الرئيسية MENU من جهاز التحكم الآلي أو الريموت كنترول، ثم قم باختيار أمر (التركيب) والضغط على (OK). تظهر عدة خيارات وهي إعدادات الطبق، إعدادات الموتور، قائمة الأقمار الصناعية، وقائمة الترددات، قم باختيار (قائمة الترددات). يتم التأكد أولا أن القمر المستخدم في الضبط هو نايل سات، ثم قم بالضغط على زر الإضافة الموجود في الريموت كنترول. يتم إدخال تردد قناة مودي كيدز الجديد وهو (11602)، ثم تغير القطبية إلى ( أفقي أو H)، ومعدل الترميز إلى (27500)، ثم الضغط على ( OK)، ومن ثم سوف تظهر علامة صح، وفور ظهورها قم بالضغط على زر ( البحث ). سوف تظهر قائمة إعدادات البحث وكل ما علينا هو تغيير قنوات مجانية فقط إلى ( نعم )، ثم تحويل تليفزية/راديو إلى ( TV )، و تعطيل بحث NIT ، والضغط على ( بحث ) مرة أُخرى.

يقوم جهاز الاستقبال بعمل بحث على جميع القنوات الموجودة على التردد وتنزيلها، وسيتم تنزيل 22 قناة جديدة من ضمنها قناة MODY KIDS للأطفال 2021، وبذلك تكون قد استطعت ضبط القناة وضمان عدم انقطاع الإشارة بعد تحديثات 2021 في القمر الصناعي نايل سات.