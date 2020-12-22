منصة إحكام لتملك العقارات 1442 التسجيل وتقديم طلبات ehkaam الهيئة العامة لعقارات الدولة

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منصة إحكام لتملك العقارات 1442 أطلقتها الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية لسهولة تقديم طلبات التمليك أو تعديل العقارات في الدولة، وفي سياق التحول الرقمي فقد أطلقت المنصة الرقمية إحكام والتي يتم منها معرفة الشروط المطلوبة للتقديم على طلبات تملك العقارات، وبيان الوثائق المطلوبة، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم الشرح بالصور لكيفية تعبئة نموذج طلبات، وخطوات التقديم الأربعة المطلوبة حتى الدخول لمتابعة الطلب.منصة إحكام لتملك العقارات 1442
منصة إحكام 1442 الرقمية هي منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، ويتم الدخول عليها من رابط منصة إحكام السعودية، ويتم التقديم على أربع مراحل وهم:
- مرحلة التسجيل: وهي قيام المتقدم على المنصة بتسجيل عضوية في موقع إحكام وإنشاء حساب يتم التعامل بينه وبين المنصة من خلاله.
- تقديم طلب تملك أو تعديل العقارات: وتأتي المرحلة الثانية بعد الدخول على حسابك القيام بتعبئة نموذج طلب التملك ورفع المستندات المطلوبة التي وضعتها الهيئة العامة لتملك عقارات الدولة.
- والمرحلة الثالثة هي مراجعة المكاتب الهندسية: وهنا يتم مراجعة مكتب هندسي معتمد لدى الهيئة، ومنه يتم رفع المخطط المساحي.
- مراجعة الطلب: وهي المرحلة الأخيرة بعد تقديم طلب التملك أو التعديل ورفع المخطط المساحي يتم الدخول على منصة إحكام لمتابعة الطلب المقدم.
إليكم فيديو يشرح خطوات التسجيل وكيفية تقديم طلب تملك العقارات عبر المنصةخطوات تسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات
وضع موقع الهيئة العامة لتملك عقارات الدولة منصة تملك العقارات، وخطوات التسجيل وإدخال البيانات المطلوبة بعد تسجيل عضوية بالموقع، حيث يتطلب لدخول العضوية الضغط على تسجيل الدخول بالشريط العلوي في الصفحة الرئيسية بالموقع، ثم تعبئة بيانات الدخول (رقم الهوية وكلمة المرور)، ثم الضغط على تسجيل الدخول، وفي حالة نسيان كلمة المرور يمكنك الحصول عليها من الضغط على كلمة (هل نسيت كلمة المرور).
خطوات إنشاء حساب للمطالبة بإثبات ملكية العقار
بذات أيقونة تسجيل الدخول في الشريط العلوي يوجد أيقونة إنشاء حساب في حال ليس لديك حساب والتي يتم الضغط عليها وتحولك إلى صحفة لتعبئة نموذج التسجيل لتقديم طلب إثبات ملكية العقار.
تتطلب منصة إحكام تعبئة هذا النموذج لإنشاء حساب إلكتروني، ثم الدخول عليه وتعبئة نموذج طلب التملك أو طلب تعديل عقار.
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