شروط قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية 1441 ، يبحث الكثير من السعوديين عن شروط الحصول على قرض الترميم من بنك التسليف وعن طريقه التقديم للحصول على قرض الترميم من بنك التسليف وما هي خطوات التقديم الحصول على قرض الترميم، ويطيح بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف اكثر من برنامج للقروض الشخصية للمواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك للأفراد ذو الدخل المنخفض ، بقره الترميم من ضمن القروض الأخري التي يعطيها بنك التسليف إلي أصحاب الدخل المنخفض لهم قرض الزواج من بنك التسليف وقروض للمشاريع الصغيرة و قرض الأسرة من بنك التسليف و قروض أخرى ،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا عن شروط قرض الترميم من بنك التسليف في كيفيه الحصول على قرض الترميم من بنك التسليف وما هي خطوات التقديم للحصول على قرض الترميم من بنك التسليف و يعتبر بنك من أهم البنوك التي تدعم و تعطي المواطن السعودي قروض مختلفة لمساعدة مواطنين المملكة العربية السعودية ويوجد الكثير و الكثير من القروض .

هناك بعض الشروط المعايير والأحكام التي يجب توافرها في الفرد للحصول على قرض الترميم من بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية وهذه الشروط هي :

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

أن يكون عمر المنزل على الأقل 5 سنوات.

يجب وجود صدق الملكية للمنزل.

يجب أن يكون قد مضى على انتقال ملكيه المنزل لشخص اكثر من سنه وان كان في انتقال الملكية بين أقارب الدرجة الأولي لابد أن تكون مده انتقال الملكية تزيد عن سنتين.

يجب أن يمضي اكثر من ثمان سنوات من تاريخ سداد طلب التموين السابق على نفس العقار لو كان طلب تمويل العقار من قبل.

يجب أن لا تزيد مساحه ارض المبنى عام 1000 متر.

الحد الأعلى لترميم منازل شعبيه هو 30000 ريال سعودي.

الحد الأعلى ترميم المنازل المبني من الطين هو 18000 ريال سعودي.

الحد الأعلى ترميم المنازل المبنية بالخرسانة 60 ألف ريال سعودي.

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب توافرها مع المتقدم للحصول على قرض التامين من بنك التنمية الاجتماعية هو بنك التسليف وهذه الأوراق هي :

صوره عن هواية مقدم الطلب وهويات الورثة إذا كان هناك ورث بين مقدم الطلب و اشخاص اخرين.

صوره على الواجهتين لملكيه المنزل يقدمها المتقدم بالطلب و رخصه الترميم من البلدية.

نموذج تسليم البريد يكون موقعا من العميل ومختوم من موظف البريد.

اصل رقم حساب الأيبان على الوثائق الرسمية للبنك مصدقه من البنك.

لو هناك ورثه يجب الحصول على وثيقه حصر ألإرث كله .

يجب وجود نموذج للتنازل وتوفيت إذا كان هناك ورثه موقع منهم مصدق من الشرطة.

موافقه الصندوق العقاري إذا كان المنزل مرهون.

صوره عن عقد التمليك الذي يملكه مقدم الطلب إذا كان مقدم الطلب يملك المبني .

يجب عدم تجاوز 60 يوما عن تاريخ التوقيع علي طلب الترميم و البدء في الاجراءات خلال وقت فترة 60 يوم .

يجب وجود تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية ومفصل بكافة التفاصيل الخاصة بالراتب .

شهاده أجور ومدد مشترك من التأمينات ألاجتماعيه لكل من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

صوره عن هويه الكفيل لموظف القطاع الخاص.

تعريف الراتب التقاعدي من مؤسسه التأمينات الاجتماعية.

يجب تواجد نموذج 104 معبأ إلكترونيا مطبوع من حساب المتقدم.

تعريف بالراتب المفصل للكفيل مكتوب من جهه عمل الكفيل ولا يجب أن يمضي اكثر من 60 يوما من تاريخ التوقيع لكل من موظف القطاع الخاص.

يجب وجود كشف حساب لأخر ثلاث رواتب مسابقه تاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك اصدق بختم من موظف القطاع الحكومي للبنك.

كشف حساب لأخر ثلاث رواتب على الورق الرسمي للبنك للمتقاعدين لمن تزيد رواتبهم عن 3200 ريال سعودي.

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف و هذه الخطوات هي :

الدخول أولا على الموقع الإلكتروني الحصول على قرض الترميم من بنك التسليف من هنا.

يجب إنشاء حساب إلكتروني في بنك التسليف الدخول على الحساب.

ثم تعبئه كثافه الخانات الفارغة في نموذج طلب القرض واجب مراجعه البيانات بدقه.

يجب أن يعطي المتقدم تصريح للبنك لطباعه بيانات طالب القرض من خلال خدمه بياناتي.

يجب على المتقدم تحضير كافة المستندات التي يطلبها البنك وإرسالها بالبريد السعودي علي بنك التنمية الإجتماعية او بنك التسليف .

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يحصل مقدم الطلب علي قرض من بنك التسليف وهذه الشروط هي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم هو 25 عاماً وأن لا يزيد عن 55عاماً.

أن يكون للمتقدم وظيفة ثابتة لكي يضمن البنك سداد المتقدم .

يجب علي المتقدم أن يكون لدية مشروع جديد، ولدية وقت للعمل في هذا المشروع .

ألا يقل دخل المتقدم عن 10.000 ريال سعودي .