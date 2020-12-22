إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 77.7 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 77.7 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة المصابين تجاوزت 77 مليونا و718 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 54 مليونا و594 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس مليونا و709 آلاف و11 وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم الإثنين، تراجعا مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة في عدد الوفيات، حيث سجلت 534 ألف و657 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,909 حالات وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، فيما تسود دول العالم حالة من القلق خوفاً من سرعة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المكتشفة حديثاً في بريطانيا، نتج عنها قرارات دولية لأكثر من 40 دولة بحظر السفر من وإلى بريطانيا.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (326,772 وفاة)، والبرازيل (187,322 وفاة)، والهند (146,145 وفاة)، والمكسيك (118,598 وفاة)، وإيطاليا (69,214 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (18,473,716 إصابة)، والهند (10,075,422 إصابة)، والبرازيل (7,264,221 إصابة)، وروسيا (2,877,727 إصابة)، وفرنسا (2,479,151 إصابة).